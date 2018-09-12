عقوبات أمريكية على زعيم فصيل مسلح في ليبيا قاد هجمات على منشآت الهلال النفطي
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واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها استهدفت زعيم فصيل مسلح في ليبيا بعقوبات يوم الأربعاء لإصداره أوامر بشن هجمات على منشآت نفطية في ليبيا.
وقالت وزارة الخزانة إن إبراهيم الجضران أضر بالسلام والاستقرار في ليبيا بالإشراف على القوات التي هاجمت منشآت النفط الليبية في منطقة "الهلال النفطي" التي تعد هدفا مربحا للفصائل المسلحة المارقة والمجرمين.
وقالت سيجال مانديلكر وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية "الهجمات المتكررة لميليشيا الجضران على منشآت النفط الليبية ألحقت أضرارا جسيمة باقتصادها وحرمت الشعب الليبي من عائدات نفط بمليارات الدولارات".
وأضافت أن هجمات الجضران تؤثر على صادرات النفط الليبية منذ عام 2013.
وقالت الخزانة الأمريكية إن عقوبات الأمم المتحدة المماثلة ستلزم الدول الأعضاء بتجميد أصوله وفرض حظر على سفره.
وقاد الجضران الجماعة المسلحة التي حاصرت موانئ منطقة الهلال النفطي لمدة ثلاثة أعوام قبل أن يتمكن الجيش الوطني الليبي من طردها. وتطالب السلطات القضائية في طرابلس بالقبض عليه بتهمة الحصار ومحاولة تصدير النفط بشكل مستقل.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد حسن)
رويترز