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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 سبتمبر, 2018 07:00 ص 06 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:00

ركاب طائرة طيران الإمارات يخضعون للكشف لدى وصولهم إلى مطار جون كنيدي الدولي يوم الأربعاء - صورة لرويترز (يحظر اعادة بيعها أو الاحتفاظ بها في الارشيف)

من جينا شيريلوس و رودريجو كامبوس

نيويورك (رويترز) - قال مسؤولون إن 11 شخصا كانوا على متن رحلة تابعة لشركة طيران الإمارات قادمة من دبي نقلوا إلى مستشفى في نيويورك لتلقي العلاج بعد إصابتهم بأعراض مشابهة للإنفلونزا بعد أن اشتكى عشرات الركاب وأفراد الطاقم من شعور بالإعياء أثناء رحلة مدتها 14 ساعة.

وقالت الدكتورة أوكسيريس باربوت القائمة بأعمال مفوض الصحة في مدينة نيويورك إن فحوصا مختبرية لعينات من الجهاز التنفسي أخذت من المرضى لم تؤكد بعد نوع المرض، ولكن تاريخهم المرضي والأعراض التي ظهرت عليهم ومنها الحمى والسعال والقيء تشير إلى إصابتهم بالإنفلونزا.

وأضافت أن بعض الركاب أدوا مؤخرا مناسك الحج في مكة وأنهم ربما أصيبوا بالمرض هناك. وقالت إن من المحتمل أيضا أن يكون الفيروس قد انتقل بين الركاب خلال الرحلة الطويلة.

وأشارت إلى أن جميع من نقلوا إلى المستشفى حالاتهم مستقرة ولا أحد منهم بحاجة لعناية طبية "فائقة".

وهبطت الطائرة وعلى متنها 521 راكبا على الأقل في مطار جون كنيدي الدولي حوالي الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1300 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء وأحاطت بها على الفور عشرات من سيارات الإسعاف وغيرها من عربات الطوارئ فيما كان الركاب ينتظرون في قلق قيام السلطات الصحية بإجلائهم.

وقالت شركة الطيران ومكتب رئيس بلدية نيويورك إن 19 شخصا في المجمل تأكدت إصابتهم بالمرض.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في دبي إن ثلاثة ركاب وسبعة من أفراد الطاقم نقلوا إلى مستشفى في منطقة كوينز في حين خضع تسعة ركاب آخرون للكشف الطبي في موقع وصول الطائرة وغادروا المطار لاحقا دون الحاجة إلى نقلهم إلى المستشفى.

(إعداد أشرف صديق للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز