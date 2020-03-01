هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مارس, 2020 10:29 م

علاوي يتحدث عبر التلفزيون في بغداد يوم 19 فبراير شباط 2020. صورة لرويترز محظور إعادة بيعها أو وضعها في أرشيف.

القاهرة (رويترز) - قال محمد علاوي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية يوم الأحد إنه اعتذر عن التكليف وذلك بعد ساعات من إرجاء البرلمان العراقي للمرة الثانية جلسة للموافقة على الحكومة الجديدة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال علاوي على تويتر "قدمت رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية اعتذر فيها عن تكليفي بتشكيل الحكومة... رأيت أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب ووضعت العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن".

وتعمق هذه الخطوة أزمة سياسية في البلاد التي تعاني من تداعيات احتجاجات حاشدة ومشاحنات سياسية.

(تغطية صحفية هشام عبد الخالق ونادين عوض الله وأولف ليسينج- اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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