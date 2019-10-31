هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أكتوبر, 2019 08:16 م

الرئيس اللبناني ميشال عون يتحدث في القصر الرئاسي في بعبدا يوم 24 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة لرويترز.

بيروت (رويترز) - تعهد الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الخميس بتشكيل حكومة جديدة يتم فيها اختيار الوزراء والوزيرات وفقا للكفاءة والخبرة وليس وفق الولاءات السياسية وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إثر أسابيع من الاحتجاجات على مستوى البلاد.

وفي خطاب بثه التلفزيون تعهد عون أيضا بالتحول إلى دولة مدنية بعيدا عن النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ووصف الطائفية بأنها "مرض مدمر".

وقال عون "يبقى إيماني بضرورة الانتقال من النظام الطائفي السائد إلى الدولة المدنية العصرية حيث الانتماء الأول هو للوطن وليس لزعماء الطوائف".

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإنهاء النظام الطائفي الذي تُوزع فيه المناصب وفقا للانتماءات الدينية والمذهبية.

(تغطية صحفية ليلى بسام وإريك كنيكت وليزا بارينجتون - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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