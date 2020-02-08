بيروت (رويترز) - قال الرئيس اللبناني ميشال عون يوم السبت إن عددا من الدول، في مقدمتها فرنسا، أبدت رغبتها في مساعدة بلاده على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة.
وقال عون إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مضيفا أنهما سيتحدثان مجددا في الأيام القليلة المقبلة.
ونقل مكتب عون عن الرئيس قوله يوم السبت في مقابلة مع مجلة فالور أكتويل الفرنسية "هناك عدد من الدول قد أعربت عن رغبتها في مساعدة لبنان، وفي مقدّمتها فرنسا". ولم يذكر المكتب تفاصيل أخرى.
واعتمدت حكومة لبنان يوم الخميس خطة إنقاذ تهدف لإخراج البلاد من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تواجهها منذ عقود.
(تغطية صحفية إلن فرنسيس - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)