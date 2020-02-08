بيروت (رويترز) - نقل مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون قوله يوم السبت إن عددا من الدول، في مقدمتها فرنسا، أبدت رغبتها في مساعدة لبنان.
وأضاف أن عون قال خلال مقابلة مع مجلة فالور أكتويل الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه في اتصال هاتفي بتشكيل الحكومة الجديدة وأن الاتصال كان "مناسبة للحديث عن الأزمة الراهنة" في لبنان.
واعتمدت حكومة لبنان يوم الخميس خطة إنقاذ تهدف لإخراج البلاد من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تواجهها منذ عقود.
(تغطية صحفية إلن فرنسيس - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)