عون: لبنان يريد تجنب التوتر عند الحدود مع إسرائيل

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 ديسمبر, 2018 01:32 م

بيروت (رويترز) - قال الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الثلاثاء إن لبنان يرفض أي ممارسات يمكن أن تؤدي إلى توتير الوضع على الحدود مع إسرائيل وإنه حريص على الاستقرار في الجنوب.

تجيء هذه التصريحات بعد أسبوع من بدء إسرائيل عملية تستهدف أنفاقا تقول إن حزب الله حفرها.

وتقول إسرائيل إن جماعة حزب الله التي تمتلك ترسانة كبيرة من السلاح حفرت أنفاقا عبر الحدود لاستخدامها في تنفيذ هجمات داخل إسرائيل بدعم من إيران. ولم يصدر أي تعليق عن حزب الله بعد.

وقال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إن عون أبلغ قائد قوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) أن لبنان "ينتظر نتائج التحقيقات في موضوع الأنفاق والتي تتولاها القيادتان اللبنانية والدولية ليبني على الشيء مقتضاه".

وقال عون، وهو حليف سياسي لحزب الله، إن لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى الحرب عام 2002 بين حزب الله وإسرائيل.

ونقل البيان عن عون تشديده على "تمسك لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 انطلاقا من حرصه على المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب ورفضه أي ممارسات يمكن أن تؤدي إلى توتير الوضع على الحدود".

وقال الجيش الإسرائيلي إن الأمر متروك لليونيفيل للتعامل مع الأنفاق على الجانب اللبناني من الحدود. وأكدت قوات اليونيفيل وجود نفق واحد بالقرب من الحدود ووصفته بأنه "حدث خطير".

(تغطية صحفية للنشرة العربية ليلى بسام من بيروت - تحرير أمل أبو السعود)

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