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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 سبتمبر, 2018 04:22 م 22 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:22

بيروت (رويترز) - قالت مصادر أمنية إن قاربا يقل 39 لاجئا سوريا غرق قبالة سواحل لبنان بعد إبحاره بصورة غير شرعية صوب قبرص يوم السبت وأنقذ الجيش اللبناني معظم من كانوا على متنه لكن طفلا واحدا عمره خمسة أعوام غرق.

وأضافت المصادر أن من الواضح أن هذه هي أول محاولة منذ عام تقريبا من مجموعة من اللاجئين للتوجه إلى أوروبا بواسطة قارب انطلاقا من لبنان حيث يشكل اللاجئون السوريون نحو ربع عدد السكان.

وتقع قبرص على بعد نحو 180 كيلومترا من سواحل لبنان الشمالية. وقالت المصادر إن ثلاثة آخرين ممن كانوا على متن القارب نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.

ويستضيف لبنان بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو مليون لاجئ مسجل فروا من الحرب السورية. وتقول الحكومة اللبنانية إن العدد حوالي 1.5 مليون لاجئ.

ومع سيطرة القوات السورية وحلفائها على مزيد من الأراضي في سوريا، دعا الرئيس اللبناني وغيره من السياسيين لعودة اللاجئين إلى المناطق التي توقف فيها القتال قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأهلية.

وعاد بعض اللاجئين إلى سوريا على مدى الشهور الماضية فيما وصفته السلطات اللبنانية بالعودة الطوعية التي جرت بالتنسيق مع الحكومة السورية.

لكن فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قال خلال زيارة إلى بيروت الشهر الماضي إن اللاجئين قلقون من مسائل من بينها عدم توافر البنية التحتية والخوف من تعرضهم للعقاب أو التجنيد.

وذكر جراندي في بيان نشر على موقع المفوضية على الإنترنت أنه يتعين تعزيز الثقة عبر مناقشة مثل هذه المسائل حتى يقرر عدد أكبر من اللاجئين العودة وأن يكون للمفوضية وجود في مناطق عودتهم.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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رويترز