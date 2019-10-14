هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 10:17 م

(رويترز) - ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية يوم الاثنين أن المملكة المتحدة تراجع جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا بينما تواجه أنقرة ضغوطا متزايدة بشأن هجومها العسكري في شمال سوريا.

وأضافت الصحيفة أن الوزراء البريطانيين قرروا تعليق إصدار أي تراخيص جديدة لمبيعات الأسلحة لتركيا خلال فترة المراجعة.

وانضمت إيطاليا، وهي أكبر دولة مصدرة للسلاح إلى تركيا العام الماضي، إلى حظر على بيع الأسلحة والذخيرة لأنقرة وذلك بعد قراري فرنسا وألمانيا تعليق المبيعات. كما أشارت إسبانيا إلى أنها مستعدة للقيام بذلك.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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