هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أكتوبر, 2019 12:00 م

بيروت (رويترز) - فتحت بعض الطرق السريعة الرئيسية في لبنان يوم الأربعاء بعد أن حثت قيادة الجيش المحتجين على رفع حواجز الطرق لتعود الحركة إلى طبيعتها بعد 13 يوما من المظاهرات التي أصابت البلاد بالشلل ودفعت رئيس الوزراء للاستقالة.

واستقال سعد الحريري يوم الثلاثاء من منصب رئيس الوزراء لتسقط حكومته الائتلافية. وقال إنه وصل إلى "طريق مسدود" في محاولة لحل أزمة‭ ‬نجمت عن احتجاجات ضخمة ضد الطبقة الحاكمة.

وفتحت قوات الجيش طريقا رئيسيا في شمال بيروت بعد اشتباكات بالأيدي لفترة وجيزة مع المتظاهرين صباح يوم الأربعاء. وعرض تلفزيون الجديد لقطات لمجموعة من الجنود يحاولون إبعاد سيارة تسد الطريق إلى أن قادها سائقها مبتعدا.

وفُتح جسر الرينغ بوسط العاصمة بعد مفاوضات مع بعض المتظاهرين الذين لم يكونوا يريدون المغادرة قائلين إنهم يريدون استقالة المزيد من أصحاب السلطة. وبقي العديد من المتظاهرين لكنهم لم يغلقوا الطريق بكامله.

وقالت قيادة الجيش في بيان إن حق التظاهر السلمي مكفول بموجب القانون لكنها أضافت أنه ينطبق على "الساحات العامة فقط".

وساد الهدوء ساحة الاحتجاج الرئيسية في وسط بيروت لكن قوات الأمن أغلقتها أمام حركة المرور.

وأعلن الحريري استقالته يوم الثلاثاء بعد أن هاجم حشد من الموالين لجماعة حزب الله وحركة أمل مخيما رئيسيا للمحتجين في بيروت.

وكان هذا أعنف اشتباك في شوارع بيروت منذ 2008 عندما سيطر مقاتلو حزب الله على العاصمة إثر تفجر الوضع لفترة وجيزة مع الموالين للحريري وحلفائه في ذلك الوقت.

وتدفع استقالة الحريري، الذي اعتاد الغرب ودول الخليج العربية السنية دعمه، لبنان إلى وضع سياسي يصعب التنبؤ بما قد يؤول إليه. وفاقمت الاحتجاجات الاضطرابات الاقتصادية الخطيرة بالفعل التي يشهدها لبنان. وظلت البنوك مغلقة يوم الأربعاء.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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