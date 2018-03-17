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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2018 12:54 م 17 مارس 2018 - آخر تحديث - 12:54

بيروت (رويترز) - خرج آلاف المدنيين من بلداتهم هربا من معارك في شمال سوريا وجنوبها يوم السبت فيما أدت حملتان عسكريتان مختلفتان إلى نزوح جماعي في الأيام القليلة الماضية.

وقال عاملون في الإنقاذ والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن جيبا لمقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية القريبة من العاصمة دمشق شهد ضربات جوية كما نزحت موجة جديدة تضم عشرة آلاف شخص على الأقل نحو خطوط الجيش السوري منذ صباح يوم السبت.

وفي منطقة عفرين بشمال البلاد، قالت قوات كردية سورية والمرصد السوري إن السكان فروا من جبهات قتال تقترب من ديارهم مع هجوم القوات التركية وحلفاء لها من المعارضة المسلحة على عفرين وهي المدينة الرئيسية في المنطقة.

وقالت مسؤولة كردية بارزة والمرصد إن أكثر من 150 ألفا غادروا المدينة في الأيام القليلة الماضية.

وأظهر الهجومان، اللذان تدعم روسيا أحدهما وتقود تركيا الآخر، كيف تعيد الفصائل السورية وحلفاؤها من الخارج إعادة رسم خريطة السيطرة في سوريا بعد أن لحقت الهزيمة العام الماضي بدولة الخلافة التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية.

ودخلت الحرب السورية عامها الثامن الأسبوع الماضي وأزهقت حتى الآن أرواح مئات الآلاف وأدت لنزوح أكثر من 11 مليونا على الأقل بينهم ستة ملايين تقريبا فروا إلى خارج البلاد في واحدة من أسوأ أزمات اللجوء في العصر الحديث.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية على جيب لمقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية أسفرت عن مقتل 30 شخصا على الأقل تجمعوا للخروج إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة يوم السبت.

وأضاف المرصد أن الضربات على بلدة زملكا أدت أيضا إلى إصابة العشرات. ولم يرد تعليق من دمشق التي تقول إنها لا تستهدف إلا المسلحين.

وأشار المرصد إلى أن موجة جديدة من النازحين تضم نحو عشرة آلاف شخص خرجوا من الجيب الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة إلى مواقع تابعة للجيش السوري في الغوطة يوم السبت. وتنفذ الحكومة حملة عسكرية عنيفة في المنطقة منذ شهر.

ونفى الجيش التركي يوم السبت استهداف مستشفى في عفرين التي بدأ فيها حملة عسكرية في يناير كانون الثاني ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تسيطر على المنطقة.

وقالت الوحدات والمرصد إن ضربة جوية تركية على المستشفى الرئيسي في مدينة عفرين أسفرت عن مقتل 16 شخصا مساء يوم الجمعة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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رويترز