هذا المحتوى تم نشره يوم 29 سبتمبر, 2019 05:06 م

طرابلس (رويترز) - قال مسؤول بالقوات البحرية إن 71 مهاجرا غير شرعي على الأقل جرى إنقاذهم بعد أن مكثوا أربعة أيام في البحر ونقلوا إلى الشاطئ شرقي العاصمة الليبية طرابلس في وقت مبكر يوم الأحد، ولكنهم فروا ولم تجر أي محاولة للإمساك بهم.

وليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة الفارين من الفقر والحروب للوصول في قوارب إلى إيطاليا. ولكن يجري اعتراض الكثير منهم في البحر وإعادتهم بواسطة خفر السواحل الليبي بموافقة الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الحادث قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت متأخر يوم السبت إن قاربا مطاطيا يقل عشرات المهاجرين غرق قبالة السواحل الليبية وإن خفر السواحل الليبي أرسل قارب دورية للبحث عنهم.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إنه لم يغرق أو يصب أحد من المهاجرين في الحادث ولكن حالة اثنين منهم كانت سيئة بعد أن ظل المهاجرون أربعة أيام في البحر بلا غذاء أو ماء وإنهما تلقيا العلاج.

وقال المسؤول "بعد أن تم جلب المهاجرين غير الشرعيين إلى الشاطئ حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا، هربوا".

ووقع الحادث في مدينة الخمس الواقعة على بعد 120 كيلومترا شرقي طرابلس.

وقال المسؤول، متحدثا من الخمس، إنه لم تصدر أوامر باستخدام القوة لاعتراض المهاجرين ولم يحاول المسؤولون نقلهم إلى مراكز الاحتجاز التي تديرها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.

وأكد أيوب قاسم المتحدث باسم خفر السواحل في طرابلس عملية إنقاذ المهاجرين ولكنه قال إن المهاجرين أطلق سراحهم بعد فشل محاولات لنقلهم إلى مركز احتجاز.

ويجري احتجاز آلاف المهاجرين في مراكز تديرها الحكومة الليبية، حيث تقول منظمات لحقوق الإنسان والأمم المتحدة إنهم يعانون في الغالب من أوضاع غير إنسانية.

(تغطية صحفية أحمد العمامي - شارك في التغطية أيمن الساحلي - إعداد أشرف صديق للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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