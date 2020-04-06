هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أبريل, 2020 12:26 ص

من آري رابينوفيتش

القدس (رويترز) - يحتفل الإسرائيليون بعيد الفصح هذا الأسبوع من منازلهم في ظل حالة العزل العام بسبب فيروس كورونا وسيخيم التفشي على أجواء العيد وتناول الوجبة التقليدية التي يطهوها اليهود احتفالا بهذه المناسبة.

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القرار في خطاب بثه التلفزيون أعرب فيه أيضا عن أمله في تنفيذ "استراتيجية خروج" قريبا من شأنها أن تخفف تدريجيا القيود المفروضة في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

وقال نتنياهو إن حظر السفر بين المدن سيدخل حيز التنفيذ بعد ظهر الثلاثاء وسينتهي صباح يوم الجمعة.

ومع بدء عيد الفصح مساء الأربعاء وفي الوقت الذي عادة ما تكون الطرق فيه مزدحمة بالعائلات التي تسافر لتناول عشاء احتفالي كبير، سيلزم جميع الإسرائيليين، بما في ذلك الأقلية العربية في البلاد، منازلهم حتى صباح اليوم التالي بموجب الأوامر.

وقال نتنياهو: "كل أسرة ستقيم عشاء الفصح بمفردها، ولن تحتفل إلا مع العدد المحدود من أفراد الأسرة الموجودين في منزلك". ومن المتوقع الالتزام بقيود مماثلة عند الاحتفال بعيد الفصح في مناطق أخرى من العالم حيث جرى حث الناس على البقاء في منازلهم بسبب الفيروس.

وخلال عشاء عيد الفصح، يحيي المحتفلون ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر بالصلوات والأغاني والوجبة الاحتفالية.

وسجلت إسرائيل حتى الآن ما يقرب من 9000 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 57 حالة وفاة.

وبموجب القيود القائمة بالفعل، أصدرت الحكومة تعليمات للإسرائيليين بعدم الخروج لأبعد من 100 متر عن المنزل، باستثناء أولئك الذين يذهبون إلى أماكن العمل التي لا تزال مفتوحة أو التسوق لشراء البقالة أو الأدوية.

وأشار نتنياهو إلى ارتفاع عدد وفيات كورونا في دول أخرى وقال إن الأرقام المسجلة في إسرائيل هي نتيجة لإجراءات الحكومة لاحتواء تفشي المرض.

وقال "هناك إمكانية حقيقية في أنه إذا استمرت الاتجاهات الإيجابية فسوف ننهي العزل العام تدريجيا بعد عطلة عيد الفصح".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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