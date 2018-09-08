فرض حظر التجول في مدينة البصرة العراقية
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محتجون ضد الحكومة بالقرب من مبنى حكومي محترق في البصرة بالعراق يوم الجمعة. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.(reuters_tickers)
البصرة (رويترز) - أفاد بيان عسكري بأن السلطات العراقية فرضت حظر التجول في مدينة البصرة بدءا من الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) يوم السبت.
وتشهد البصرة، ثاني أكبر مدينة عراقية، احتجاجات عنيفة منذ خمسة أيام بسبب الغضب من الفساد السياسي. ونهب محتجون مباني حكومية وأضرموا النار فيها.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز