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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 سبتمبر, 2018 01:41 م 08 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:41

محتجون ضد الحكومة بالقرب من مبنى حكومي محترق في البصرة بالعراق يوم الجمعة. تصوير: علاء المرجاني - رويترز. (reuters_tickers)