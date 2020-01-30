هذا المحتوى تم نشره يوم 30 يناير, 2020 09:42 م

باريس (رويترز) - أعلنت فرنسا يوم الخميس بدء مهمة بحرية أوروبية في مضيق هرمز بهدف ضمان حرية الملاحة في الخليج إضافة لتعزيز نهج خفض التصعيد مع إيران.

وبذلت فرنسا جهودا من أجل وجود بديل أمني أوروبي في مضيق هرمز بعد استبعاد الانضمام إلى تحالف بقيادة الولايات المتحدة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن مما وصفته واشنطن بتهديدات من إيران.

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية يوم الخميس إن الفرقاطة كوربيه بدأت في تنفيذ دوريات في مضيق هرمز. وأضافت أن فرقاطة هولندية ستنضم للفرنسية في غضون نحو أسبوعين.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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