تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

فرنسا تجري محادثات مع أمريكا بشأن الإطار الزمني للانسحاب من سوريا

قوات أمريكية أثناء دورية في الحسكة بسوريا - صورة من أرشيف رويترز.

(reuters_tickers)

باريس (رويترز) - قالت فرنسا إنها وحلفاءها الذين يقاتلون تنظيم الدولة الإسلامية يجرون محادثات مع الولايات المتحدة لتحديد الإطار الزمني وكيفية تنفيذ انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، لكن يجب على واشنطن أن تأخذ في الحسبان استقرار المنطقة لتجنب أزمة إنسانية جديدة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان يوم الخميس "نجري نحن وشركاؤنا في التحالف الدولي محادثات مع واشنطن بشأن توقيت وكيفية تنفيذ قرار الانسحاب الأمريكي".

وأضافت "ستحرص فرنسا خلال الأسابيع القادمة على ضمان أمن جميع شركاء الولايات المتحدة، بمن فيهم قوات سوريا الديمقراطية. على الولايات المتحدة أن تأخذ في الحسبان حماية السكان في شمال سوريا واستقرار المنطقة لتجنب مأساة إنسانية جديدة وعودة الإرهابيين".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك