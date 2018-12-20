فرنسا تجري محادثات مع أمريكا بشأن الإطار الزمني للانسحاب من سوريا

باريس (رويترز) - قالت فرنسا إنها وحلفاءها الذين يقاتلون تنظيم الدولة الإسلامية يجرون محادثات مع الولايات المتحدة لتحديد الإطار الزمني وكيفية تنفيذ انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، لكن يجب على واشنطن أن تأخذ في الحسبان استقرار المنطقة لتجنب أزمة إنسانية جديدة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان يوم الخميس "نجري نحن وشركاؤنا في التحالف الدولي محادثات مع واشنطن بشأن توقيت وكيفية تنفيذ قرار الانسحاب الأمريكي".
وأضافت "ستحرص فرنسا خلال الأسابيع القادمة على ضمان أمن جميع شركاء الولايات المتحدة، بمن فيهم قوات سوريا الديمقراطية. على الولايات المتحدة أن تأخذ في الحسبان حماية السكان في شمال سوريا واستقرار المنطقة لتجنب مأساة إنسانية جديدة وعودة الإرهابيين".
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)