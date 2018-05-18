فرنسا تجمد أصول 3 أفراد و9 شركات فيما يتعلق بأسلحة سوريا الكيماوية
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وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في بلغاريا يوم 27 أبريل نيسان 2018. تصوير: ستويان نينوف - رويترز.(reuters_tickers)
باريس (رويترز) - قالت فرنسا يوم الجمعة إنها جمدت أصول ثلاثة أفراد وتسع شركات يشتبه بضلوعها في تطوير أسلحة كيماوية في سوريا.
وفي بيان مشترك قال وزير المالية برونو لو مير ووزير الخارجية جان إيف لو دريان إن الخطوة تهدف إلى تعقب شبكات يشتبه في مساعدتها المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية.
وتتهم الولايات المتحدة ودول أخرى المركز بالمساعدة في تطوير أسلحة كيماوية لصالح حكومة الرئيس بشار الأسد.
وقال البيان "تم استهداف ثلاثة أفراد وتسع شركات لدورهم في الأبحاث و/أو الحصول على مواد لتطوير أسلحة كيماوية وباليستية لهذا البلد".
ولم يكشف البيان عن هويات الأفراد والشركات.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز