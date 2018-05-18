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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2018 08:31 ص 18 مايو 2018 - آخر تحديث - 08:31

وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في بلغاريا يوم 27 أبريل نيسان 2018. تصوير: ستويان نينوف - رويترز. (reuters_tickers)