فرنسا تحذر روسيا وحلفاءها من ارتكاب جرائم حرب في إدلب السورية

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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 03:21 م 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:21

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في قبرص يوم السابع من سبتمبر أيلول 2018. صورة لرويترز. (reuters_tickers)