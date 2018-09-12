فرنسا تحذر روسيا وحلفاءها من ارتكاب جرائم حرب في إدلب السورية
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في قبرص يوم السابع من سبتمبر أيلول 2018. صورة لرويترز.(reuters_tickers)
باريس (رويترز) - قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الأربعاء إن القصف العشوائي الذي تنفذه القوات الروسية والسورية والإيرانية على محافظة إدلب قد يصل إلى حد جرائم حرب.
وقال لو دريان لنواب في البرلمان "لا يمكن استبعاد فرضية جرائم الحرب... بمجرد أن يبدأ المرء في قصف السكان المدنيين والمستشفيات عشوائيا".
وأضاف أنه ينبغي بذل الجهود على الفور استعدادا لأزمة إنسانية كبرى إذا تسببت المعارك في نزوح الآلاف.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير احمد حسن)
رويترز