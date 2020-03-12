باريس (رويترز) - دعت فرنسا يوم الخميس السلطات العراقية لاتخاذ كل الإجراءات في سبيل معرفة من يقف وراء هجوم على قاعدة عسكرية للتحالف الدولي أسفر عن مقتل بريطاني وامريكيين من قوات التحالف والحيلولة دون وقوع هجمات أخرى.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "فرنسا تدعو السلطات العراقية لاتخاذ خطوات لإلقاء الضوء على المسؤولين عن هذه الهجمات ومنع أي هجمات في المستقبل".

وفرنسا عضو في التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق ولديها قوات في البلاد.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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