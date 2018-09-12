فرنسا تضغط على حليفتها مصر لوقف أحكام الإعدام الجماعية

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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 05:32 م 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:32

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في نيقوسيا يوم 7 سبتمبر أيلول 2018. تصوير: يانيس كورتوجلو - رويترز (reuters_tickers)