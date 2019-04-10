باريس (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الأربعاء إنها تأسف لقرار السلطات الجزائرية طرد مدير مكتب وكالة الأنباء الفرنسية من البلاد.
وقال متحدث باسم الوزارة في إفادة إلكترونية "نأسف لهذا القرار ونود أن نسلط الضوء مجددا على الأهمية التي نوليها لحرية الصحافة وحماية الصحفيين في مختلف أنحاء العالم".
وكان محرر في وكالة الأنباء قد قال لرويترز إن المسؤولين الجزائريين رفضوا تجديد تأشيرة إيمريك فنسنو، مدير مكتب الوكالة في الجزائر منذ يونيو حزيران 2017، وإنه عاد إلى باريس يوم الثلاثاء.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)