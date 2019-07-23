هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يوليو, 2019 05:45 م

باريس (رويترز) - قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن بلاده تعمل مع عواصم أوروبية على تحسين الأمن البحري في الخليج، لكنه لم يصل إلى حد دعم دعوة بريطانيا إلى تشكيل قوة بحرية لضمان أمن الملاحة في المنطقة.

وأضاف لو دريان أمام أعضاء البرلمان يوم الثلاثاء أن تهدئة التوتر ضرورية بعد أيام من احتجاز إيران لناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، في واقعة وصفتها لندن بأنها "قرصنة دولة".

وقال "لذلك فنحن نعمل على تأسيس مبادرة أوروبية، مع بريطانيا وألمانيا، لضمان وجود مهمة لمراقبة الأمن البحري في الخليج".

واقترحت واشنطن في التاسع من يوليو تموز تعزيز جهود تأمين المياه الاستراتيجية قبالة إيران واليمن، حيث تتهم الولايات المتحدة إيران ووكلاء لها بالمسؤولية عن هجمات على ناقلات نفط. وتنفي إيران ذلك.

وقال لو دريان "هذا هو عكس المبادرة الأمريكية التي تقوم على ممارسة أقصى الضغوط لحمل إيران على التراجع بشأن عدد من الأهداف".

وأضاف "في هذا الصدد، ينبغي أن نمضي إلى ما هو أبعد ونفكر في نهج ... مشترك في الخليج، أتحدث من الناحية الدبلوماسية".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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