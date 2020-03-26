هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2020 10:47 م

باريس (رويترز) - قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إنه تم إطلاق سراح ثلاثة فرنسيين وعراقي يعملون في منظمة فرنسية غير حكومية في العراق وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على اختفائهم.

وذكر المكتب في بيان أشار إلى أن الأربعة كانوا مخطوفين "يرحب رئيس الجمهورية بإطلاق سراح رعايانا الثلاثة أنطوان بروشون وجوليان ديتمار وألكسندر جودارزي والعراقي طارق معتوقة".

ويعمل الرجال الأربعة في منظمة (إس أو إس كريتيان دوريان) غير الحكومية التي تقول على موقعها الإلكتروني إنها تسعى لمساعدة المسيحيين في المنطقة. واختفى الأربعة في بغداد يوم 20 يناير كانون الثاني.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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