هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2019 07:02 م

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي تتحدث خلال مراسم في فرنسا يوم 6 فبراير شباط 2019. تصوير: بينوا تيسييه - رويترز.

باريس (رويترز) - ذكرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي يوم الثلاثاء أن أجهزة المخابرات لا تزال تتحرى مصداقية تسجيل مصور ظهر فيه زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، مضيفة أنه إذا تأكدت صحته فإن ذلك يعزز حقيقة أن التنظيم لا يزال نشطا.

وقالت بارلي على تويتر "تسجيل البغدادي المصور - الخليفة بلا خلافة - سيؤخذ بعين الحذر في هذه المرحلة. الأجهزة الفرنسية تحلله".

وأضافت "إذا ثبتت صحة هذا التسجيل المصور فإنه يؤكد ما ذكرناه مرارا: داعش (الدولة الإسلامية) بلا أرض لكنه لم ينته".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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