هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أبريل, 2020 08:42 م

باريس (رويترز) - قالت فرنسا يوم الثلاثاء إن الصراع في ليبيا لا يمكن حله من خلال القرارات المنفردة وإنما من خلال حوار تدعمه الأمم المتحدة وذلك بعد خطوة خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) للسيطرة على البلاد.وقال أوليفييه جوفين نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لم يشر بشكل مباشر إلى حفتر "لا يمكن التوصل لحل للصراع الليبي إلا من خلال الحوار بين الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة وليس من خلال القرارات المنفردة.

"لا يوجد بديل للحل السياسي الشامل كجزء من النتائج التي توصل إليها مؤتمر برلين". وأضاف أن باريس مهتمة بوحدة ليبيا واستقرارها.

وكان حفتر قد أعلن يوم الاثنين أن الجيش الوطني الليبي قد قبل "تفويضا شعبيا" لحكم البلاد متجاهلا على ما يبدو السلطات المدنية التي تحكم اسميا شرق ليبيا.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير حسن عمار)

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