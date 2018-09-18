فرنسا تنفي ضلوعها في اختفاء طائرة روسية فوق سوريا
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باريس (رويترز) - نفى متحدث باسم الجيش الفرنسي يوم الثلاثاء ضلوع بلاده في اختفاء طائرة عسكرية روسية فوق سوريا.
كانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت ليل الاثنين إن إحدى طائراتها العسكرية اختفت من على شاشات الرادار فوق سوريا في نفس الوقت الذي كانت فيه قوات إسرائيلية وفرنسية تشن هجمات جوية على أهداف في سوريا. وقالت إن الطائرة كانت تقل 14 شخصا.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز