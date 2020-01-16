هذا المحتوى تم نشره يوم 16 يناير, 2020 07:21 م

طائرات من طراز رافال على متن حاملة الطائرات شارل ديجول في سنغافورة في صورة بتاريخ 28 مايو ايار 2019. تصوير: فيلين ليم - رويترز.

باريس (رويترز) - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستنشر حاملة الطائرات شارل ديجول والمجموعة القتالية المصاحبة لها من يناير كانون الثاني وحتى أبريل نيسان لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون في خطاب للجيش "حاملة الطائرات ستدعم عمليات تشامال (في الشرق الأوسط) من يناير إلى أبريل 2020 قبل نشرها في المحيط الأطلسي وبحر الشمال".

يأتي ذلك وسط تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة ومخاوف فرنسا من أن المعركة ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية ربما تفقد زخمها في هذا السياق.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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