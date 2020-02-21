هذا المحتوى تم نشره يوم 21 فبراير, 2020 06:31 م

الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يتبادلان الأحاديث عقب اجتماعهما في اليوم الثاني لقمة قادة دول الاتحاد الأوروبي ببروكسل يوم الجمعة. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

باريس (رويترز) - أبلغ زعيما فرنسا وألمانيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة بأن الأزمة الإنسانية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا تحتاج لحل سياسي وأنه ينبغي للزعماء الثلاثة عقد اجتماع عاجل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "عبرا عن قلقهما المشترك تجاه الوضع الإنساني الكارثي الذي يجد المدنيون أنفسهم فيه فضلا عن خطر حدوث تصعيد".

وحذرت الأمم المتحدة يوم الجمعة من أن القتال في شمال غرب سوريا قد "ينتهي بحمام دم" وكررت دعوتها لوقف إطلاق النار بينما نفت موسكو تقارير عن نزوح جماعي للمدنيين نتيجة هجوم للحكومة السورية بدعم روسي في المنطقة.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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