فرنسا وأمريكا وإيطاليا وبريطانيا تدين تصاعد العنف في العاصمة الليبية
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دخان متصاعد جراء قتال بين فصائل متناحرة في طرابلس يوم 28 أغسطس آب 2018. تصوير: هاني عمارة - رويترز(reuters_tickers)
باريس (رويترز) - أدانت الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ما وصفته بأنه تصاعد للعنف في العاصمة الليبية ومحيطها وقالت إن الجماعات المسلحة التي قوضت أمن ليبيا ستحاسب.
وقالت الدول الأربع في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية "هذه المحاولات التي تهدف إلى إضعاف السلطات الشرعية في ليبيا وعرقلة العملية السياسية غير مقبولة".
وأضاف البيان "ندعو الجماعات المسلحة إلى وقف كل الأعمال العسكرية ونحذر من يسعون لتقويض الاستقرار في طرابلس والمناطق الأخرى بليبيا من أنهم سيحاسبون على أفعالهم".
وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الليبية إن السلطات أغلقت مطار طرابلس يوم الجمعة بعد إطلاق صواريخ باتجاهه.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز