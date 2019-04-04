هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أبريل, 2019 07:40 م

مركبات عسكرية على طريق في ليبيا في صورة من تلفزيون رويترز يوم الخميس.

واشنطن (رويترز) - قالت حكومات فرنسا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة يوم الخميس إنها تشعر بقلق بالغ بشأن القتال حول مدينة غريان الليبية وحثت جميع الأطراف على وقف التصعيد على الفور.

وقالت الحكومات الخمس في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن "في هذه اللحظة الحساسة من مرحلة التحول في ليبيا فإن اتخاذ الوضع العسكري والتهديد بعمل أحادي لن يؤدي إلا إلى المجازفة بجر ليبيا نحو الفوضى... نعتقد بقوة بأنه لا حل عسكريا للصراع في ليبيا".

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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