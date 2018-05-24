فرنسا وروسيا تريدان إنشاء آلية لتنسيق الجهود من أجل حل سياسي في سوريا

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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 09:17 م 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 21:17

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث في سان بطرسبرج بروسيا يوم الخميس. تصوير: جريجوري دوكور - رويترز. (reuters_tickers)