فرنسا: الدولة الإسلامية لم تمح من الخريطة في سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 ديسمبر, 2018 09:58 ص

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في الاليزيه يوم 13 أكتوبر تشرين الأول 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء

باريس (رويترز) - قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي يوم الخميس إن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية ضعفت شوكتهم لكن لم يتم محوهم من على الخريطة في سوريا ولابد أن تستمر المعركة لإلحاق هزيمة حاسمة بهم في جيوبهم المتبقية.

وقالت بارلي على تويتر ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء هزيمة التنظيم "الدولة الإسلامية باتت أكثر ضعفا من ذي قبل".

وأردفت قائلة "لكن الدولة الإسلامية لم تمح من على الخريطة ولم تستأصل شأفتها. من الضروري أن تواجه الجيوب الأخيرة لهذه المنظمة الإرهابية هزيمة عسكرية حاسمة".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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