هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 03:35 م

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب في باريس يوم 7 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: بنوا تيسييه - رويترز

باريس (رويترز) - قال إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي يوم الثلاثاء إن القرارات التي اتخذتها تركيا والولايات المتحدة في سوريا ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة وإن إجراءاتهما ستؤدي لا محالة إلى عودة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وردا على أسئلة البرلمان، قال فيليب "العودة الحتمية للدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا وربما أيضا في شمال غرب العراق تدمير لأمننا".

واتهم فيليب واشنطن بالسماح بالهجوم التركي ودعمه بسبب قرارها سحب ألف جندي أمريكي بصورة أحادية من سوريا.

(تغطية صحفية جون أيرش - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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