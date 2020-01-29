هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يناير, 2020 07:40 ص

باريس (رويترز) - رحبت فرنسا بأحدث مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبرام اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين وقالت إنها ستدرس المقترحات بعناية.

واقترح ترامب يوم الثلاثاء إقامة دولة فلسطينية ضمن خطة لإحلال السلام في الشرق الأوسط أثارت إدانة من جانب الفلسطينيين لما تحويه من شروط صارمة وسماحها لإسرائيل بالسيطرة على مستوطنات الضفة الغربية.

وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية "ترحب فرنسا بجهود الرئيس ترامب وستدرس بعناية برنامج السلام الذي طرحه". وأكد البيان مجددا رغبة فرنسا في حل الدولتين.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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