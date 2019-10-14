هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 07:57 ص

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في موسكو يوم 9 سبتمبر أيلول 2019. تصوير: شاميل جوماتوف - رويترز

لوكسمبورج (رويترز) - قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الاثنين إنه يتعين على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن يدينوا الهجوم التركي في سوريا مجددا وأن يدعوا لفرض حظر على صادرات السلاح لأنقرة ويطلبوا من الولايات المتحدة عقد اجتماع للتحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف لو دريان لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه من دول التكتل في لوكسمبورج "سيتسبب هذا الهجوم في مأساة إنسانية خطرة".

وقال للصحفيين "فرنسا تتوقع من هذا الاجتماع... توجيه طلب محدد لإنهاء الهجوم... واتخاذ موقف صارم بشأن صادرات الأسلحة لتركيا ... ومطالبة الولايات المتحدة بالدعوة لعقد اجتماع للتحالف الدولي" ضد الدولة الإسلامية.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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