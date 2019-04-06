هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أبريل, 2019 03:00 م

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع في فرنسا يوم السبت. صورة لرويترز حصلت عليها من ممثل عن وكالات أنباء.

دينار (فرنسا) (رويترز) - قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم السبت إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع اتفقوا إلى حد بعيد حول سلسلة من القضايا خلال اجتماع دام يومين لكنهم لم يتمكنوا من تجاوز الخلافات فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي وكيفية التعامل مع إيران.

وأضاف "رغم نسمات الهواء في دينار لم نستطع التغلب على بعض خلافاتنا" مشيرا إلى مدينة دينار في غرب فرنسا حيث عقد الاجتماع.

وتابع في ختام الاجتماع "أعتقد أن المحادثات كانت بناءة وسارة في الأجواء و(القضايا) الأساسية".

وقال لو دريان الذي تواجه بلاده انتقادات لأنها تدعم القائد العسكري الليبي خليفة حفتر إن الفصائل المتناحرة في ليبيا بحاجة لضبط النفس وإنه ينبغي على حفتر القبول بمسعى تدعمه الأمم المتحدة لتحقيق السلام.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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