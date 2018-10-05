فرنسا: نشر روسيا نظام إس-300 في سوريا ينذر بتصعيد عسكري
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نظام إس-300 الصاروخي المضاد للطائرات في روسيا. صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
باريس (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الجمعة إن نشر روسيا نظام إس-300 الصاروخي المضاد للطائرات في سوريا ينذر بتصعيد عسكري ويعرقل آفاق التوصل لحل سياسي للحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من سبعة أعوام.
كانت موسكو قالت يوم الثلاثاء إنها سلمت نظام الدفاع الصاروخي سطح-جو بعد إسقاط القوات السورية طائرة تجسس روسية في سبتمبر أيلول. واتهمت روسيا إسرائيل بالمسؤولية غير المباشرة عن ذلك لأن القوات السورية كانت تستهدف مقاتلات إسرائيلية تشن هجوما.
وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين في إفادة عبر الإنترنت "تراقب فرنسا بقلق تسليم روسيا قدرات دفاع جوي متطورة للنظام السوري".
وأضافت "في ظل التوترات في المنطقة يساهم تسليم روسيا مثل هذا العتاد في استمرار خطر التصعيد العسكري ويقضي على احتمال التوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية".
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز