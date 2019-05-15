هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2019 01:23 م

باريس (رويترز) - قالت فرنسا يوم الأربعاء إن هجمات طائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين تصرف غير مقبول يهدد الأمن الإقليمي وأوصت كل الأطراف بتجنب أي تصعيد يعرض محادثات السلام اليمنية للخطر.

وقالت أجنيس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "تدين فرنسا بشدة الهجمات التي نفذتها طائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين والتي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها. إن هذه الهجمات التي تقوض أمن السعودية واستقرار المنطقة تصرف غير مقبول.

"تدعو فرنسا كل الأطراف على الإحجام عن أي تصعيد من المرجح أن يجازف بالعملية السياسية الرامية لإنهاء الصراع في اليمن".

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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