هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2019 03:18 م

باريس (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه يجب تسليط الضوء على أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا وإنها "شعرت بالقلق لاطلاعها" على معلومات من الولايات المتحدة بشأن استخدام هذه الأسلحة في سوريا في مايو أيار.

وأضافت الوزارة يوم الجمعة "يجب تسليط الضوء بالكامل على موضوع الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية. لدينا ثقة كاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن حكومة الرئيس بشار الأسد استخدمت الكلور كسلاح كيماوي خلال معركة مع مسلحي المعارضة في إدلب في مايو أيار.

(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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