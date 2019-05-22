هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2019 02:39 م

باريس (رويترز) - قالت وزارة الخارجية الفرنسية‭ ‬يوم الأربعاء إنه ينبغي بحث مزاعم جديدة أفادت بأن الحكومة السورية تستخدم أسلحة كيماوية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت يوم الثلاثاء إنها ترى دلائل على أن الحكومة السورية ربما تستخدم أسلحة كيماوية بما في ذلك هجوم بغاز الكلور في شمال غرب سوريا يوم الأحد.

وقالت الوزارة الفرنسية في إفادة صحفية على الإنترنت "نتابع ببعض القلق هذه المزاعم التي تستدعي البحث.

"لدينا ثقة كاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك