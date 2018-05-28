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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مايو, 2018 09:01 م 28 مايو 2018 - آخر تحديث - 21:01

القائد العسكري الليبي خليفة حفتر - صورة من أرشيف رويترز. (reuters_tickers)