هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2019 08:22 ص

طائرة بوينج تابعة لشركة فلاي دبي تحلق في أجواء الامارات يوم 26 ديسمبر كانون الأول 2018. تصوير: حمد محمد - رويترز

دبي (رويترز) - ذكرت متحدثة باسم شركة فلاي دبي يوم الاثنين إن الشركة لا تزال تثق في صلاحية طائراتها من طراز بوينج 737 وذلك بعد يوم من سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737 ماكس 8.

وتدير فلاي دبي أسطولا من طائرات 737 يضم الطائرة ماكس 8. وأوقفت هيئة الطيران الصينية والخطوط الجوية الإثيوبية وكايمان إيرويز استخدام هذا الطراز في رحلاتها.

وذكرت المتحدثة "نراقب الوضع ومستمرون في التواصل مع بوينج... سلامة ركابنا وأطقمنا أولويتنا القصوى".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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