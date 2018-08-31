فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في احتجاج بالضفة الغربية
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محتجون فلسطينيون يشتبكون مع القوات الإسرائيليلة في قرية راس كركر بالقرب من رام الله في الضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة. تصوير: محمد تركمان - رويترز.(reuters_tickers)
راس كركر (الضفة الغربية) (رويترز) - أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات مطاطية يوم الجمعة على فلسطينيين يلقون الحجارة احتجاجا على نزع ملكية أراض لإقامة مستوطنات يهودية في الضفة الغربية وهو الأمر الذي يعطل، ضمن أسباب أخرى، جهود إحياء عملية السلام.
وقال شهود إن نحو 12 من بين المحتجين في قرية راس كركر وعددهم مئات أصيبوا.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية.
وفي سابقة قانونية جديدة اعترفت محكمة إسرائيلية يوم الثلاثاء قانونيا بمستوطنة يهودية أقيمت دون موافقة الحكومة الإسرائيلية على أرض مملوكة لفلسطينيين.
وتقول معظم الدول إن المستوطنات التي أقيمت في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك.
(تغطية صحفية علي صوافطة -إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز