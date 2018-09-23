فلسطينيون يقولون القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في احتجاج على حدود غزة
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غزة (رويترز) - قال مسؤولون في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا كان بين مجموعة من سكان القطاع يشاركون في احتجاج بإلقاء الإطارات المشتعلة والألعاب النارية على الحدود يوم الأحد.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "مئات من مثيري الشغب والمتظاهرين" تجمعوا على الحدود.
وأضاف المتحدث "مثيرو الشغب أضرموا النار في الإطارات وألقوا بها مع الألعاب النارية". ومضى يقول إن الجنود "ردوا بوسائل تفريق مثيري الشغب" وتصرفوا "طبقا لإجراءات التعامل المعتادة".
وقالت وزارة الصحة في غزة إن فلسطينيا قتل بالرصاص وأصيب 20 آخرون. وقال مسؤولون بقطاع الصحة إن الرجل القتيل كان ضمن مجموعة تحاول تشتيت انتباه الجنود الإسرائيليين بالإطارات المحترقة والألعاب النارية.
(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز