هذا المحتوى تم نشره يوم 30 يوليو, 2019 01:55 ص

صورة لمطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس بعد هجوم يوم 8 أبريل نيسان 2019. تصوير: هاني عمارة - رويترز.

من أحمد العمامي

طرابلس (رويترز) - قال شهود إن صواريخ أصابت مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس يوم الاثنين ليستمر توقف حركة الملاحة الجوية، الأمر الذي أثار حالة من الفوضى والذعر بين الركاب.

وبعد تدمير مطار طرابلس الدولي في 2014 في حرب أهلية بين جماعات مسلحة تتنازع على السلطة، أصبح معيتيقة المطار الوحيد الذي يسير رحلات داخلية ودولية في المنطقة.

واستهدف المطار بهجمات صاروخية في عدة مناسبات في السنوات الأخيرة مع انزلاق ليبيا إلى الفوضى بعد سقوط معمر القذافي في 2011.

وقال شاهد من رويترز إنه بعد دقائق قليلة من استئناف حركة الملاحة في المطار يوم الاثنين، تعين إعادة ركاب كانوا يستعدون للصعود إلى طائرة متجهة لتونس إلى المطار عندما سقطت ثلاثة صواريخ على مقربة.

ويتوجه الليبيون إلى تونس بشكل أساسي للحصول على خدمات طبية أفضل.

وقال الشاهد "سقط صاروخ في منطقة مفتوحة وتسببت في تصاعد دخان أسود".

واضطر الكثير من الركاب للعودة إلى طرابلس مع إلغاء الرحلات بسبب المخاوف الأمنية بينما وقف آخرون في طوابير أمام وكالات شركات الطيران في مسعى للحصول على معلومات.

وقال امرأة بينما كانت تضم ابنتها وتحدق في الدخان الأسود المتصاعد بسبب الهجوم "متى ستنتهي هذه المأساة؟".

وشوهد الكثيرون وهم يهرعون لملاقاة أقربائهم الذين كانوا من المقرر أن يسافروا.

وذكر موظفون في المطار أن من المرجح أن تستأنف حركة الملاحة الجوية صباح يوم الأربعاء.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

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