فوكس نيوز نقلا عن بومبيو: التحقيقات في مقتل خاشقجي مستمرة

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 ديسمبر, 2018 03:49 م

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يتحدث في مؤتمر صحفي في مكسيكو سيتي يوم 19 أكتوبر تشرين الأول 2018. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن التحقيقات في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مستمرة لكن الولايات المتحدة ستحاسب من يتضح أنهم مسؤولون عن قتله.

وتعبر تصريحات بومبيو لفوكس نيوز عن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مقتل خاشقجي حتى في ظل توصل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وبيقين بين المتوسط والشديد، إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي.

وقتل خاشقجي، الذي كان يكتب الأعمدة في صحيفة واشنطن بوست ويقيم في الولايات المتحدة، داخل القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول مما أثار أزمة سياسية للسعودية وأضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين.

ووصف بومبيو مقتل خاشقجي بأنه "واقعة مأساوية" و"ليس بالأمر الذي توافق عليه الولايات المتحدة" وأشار إلى عقوبات فرضتها واشنطن على 17 سعوديا قالت إنهم مسؤولون.

كما وصف بومبيو وترامب السعودية بأنها شريك مهم في الحرب ضد إيران ومن المقرر أن يحضر بومبيو اجتماعا في الأمم المتحدة لمناقشة الملف الإيراني اليوم الأربعاء.

وأشارت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة المنتهية ولايتها للأمم المتحدة إلى الشراكة الأمريكية السعودية لكنها دعت الإدارة إلى التفكير في سبيل للمضي قدما.

وقالت هيلي في مقابلة مع قناة إن.بي.سي نيوز وتُذاع يوم الثلاثاء "نحن بحاجة إلى حديث جدي مع السعوديين لإبلاغهم بأننا لن نتغاضى عن هذا ولن نعطيكم إذنا ولا تفعلوا هذا مجددا. ثم أعتقد أنه ينبغي للإدارة الحديث عن كيف يمكننا المضي قدما".

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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