فيلق الرحمن بالغوطة السورية يرفض مقترحا روسيا للاستسلام
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مقاتلون من فيلق الرحمن في الغوطة السورية - صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - رفضت جماعة فيلق الرحمن، وهي إحدى جماعات المعارضة المسلحة الرئيسية التي تنشط في جيب الغوطة الشرقية بسوريا، يوم الجمعة مقترحا من روسيا لإجراء محادثات داخل سوريا بشأن الاستسلام ومغادرة الجيب.
وقال وائل علوان المتحدث باسم فيلق الرحمن إن الأمم المتحدة نقلت لهم المقترحات الروسية. وأضاف علوان، ومقره تركيا، "ما يطلبه الروس من الاستسلام عبر التفاوض الداخلي مرفوض".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز