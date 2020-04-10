هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أبريل, 2020 08:45 ص

بيير باتيستا بيتسابالا المدبر الرسولي (المسؤول الكنسي عن المواقع الكاثوليكية) في القدس يقف عند مدخل كنيسة القيامة في القدس يوم الجمعة. تصوير: ستيفين فاريل - رويترز

القدس (رويترز) - دعا بيير باتيستا بيتسابالا المدبر الرسولي (المسؤول الكنسي عن المواقع الكاثوليكية) في القدس للصلاة من أجل مرضى وضحايا فيروس كورونا في الجمعة العظيمة التي يسودها الوجوم والسكون هذا العام.

وقال المطران بيتسابالا أثناء وقوفه أمام كنيسة القيامة في القدس "نحتفل بالجمعة العظيمة ذكرى موت المسيح في ظل ظروف مختلفة تماما".

وتحدث بإيجاز لرويترز قبل دخول الكنيسة التي أغلقت أبوابها قبل أسابيع لكن أعيد افتتاحها خصيصا كي يؤدي بيتسابالا الصلاة في الجمعة العظيمة في قداس بحضور عدد قليل من القساوسة.

وأصيب أكثر من عشرة آلاف إسرائيلي بفيروس كورونا فيما بلغت حصيلة الوفيات 92 شخصا. ورُصدت 263 حالة إصابة ووفاة واحدة في الأراضي الفلسطينية ومعظم الإصابات في الضفة الغربية.

ويلتزم سكان القدس بالعزل الذاتي في المنازل ولا يخرجون سوى للضرورة التي لا تشمل المراسم الدينية.

وتحل عدة مناسبات في مختلف الأديان هذا الشهر تشمل عيد الفصح اليهودي والجمعة العظيمة وعيد القيامة وأحد الشعانين عند المسيحيين وشهر رمضان عند المسلمين.

وقال بيتسابالا إن الموت فرض نفسه على العالم بأسره "لذلك من المهم...في هذا المكان حيث جرى (صلب المسيح) أن نصلي ونحيي (هذه الذكرى‭(‬".

ودعا بيتسابالا الناس للتضامن "بقلوبهم وصلاتهم مع من يعانون ويموتون".

ثم دخل الكنيسة حيث أُغلقت أبوابها الضخمة خلفه.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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