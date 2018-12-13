في تحد لترامب..‭ ‬مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد قانونا بإنهاء الدعم العسكري لحرب اليمن

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 09:43 م

واشنطن (رويترز) - أيد مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون ينهي الدعم العسكري الأمريكي للحرب في اليمن في تحد للرئيس دونالد ترامب وذلك في تصويت تاريخي يعكس غضب المشرعين من مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

ورغم أن هذا الإجراء سيكون عليه اجتياز عقبات أخرى حتى يصبح قانونا إلا أن التصويت بموافقة 56 واعتراض 41 عضوا يعد أول إجراء من نوعه يؤيد فيه أي من مجلسي الكونجرس خطوة لسحب قوات أمريكية من المشاركة في عمل عسكري أجنبي وفقا لقانون سلطات الحرب.

وحد هذا القانون، الذي سن في فترة حرب فيتنام، من قدرة الرئيس على إبقاء قوات أمريكية أمام أعمال عدائية محتملة دون موافقة الكونجرس.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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