محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أغسطس, 2018 10:05 ص 27 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:05

سفينة إيرانية تقترب من سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في الخليج في صورة ثابتة ملتقطة من فيديو حصلت عليه رويترز من البحرية الأمريكية يوم 25 يوليو تموز 2017 (reuters_tickers)