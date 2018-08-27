قائد البحرية بالحرس الثوري: إيران تسيطر تماما على الخليج ومضيق هرمز
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سفينة إيرانية تقترب من سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في الخليج في صورة ثابتة ملتقطة من فيديو حصلت عليه رويترز من البحرية الأمريكية يوم 25 يوليو تموز 2017(reuters_tickers)
(رويترز) - نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن قائد البحرية بالحرس الثوري الجنرال علي رضا تنكسيري قوله يوم الاثنين إن إيران تسيطر تماما على الخليج ومضيق هرمز.
وكان مسؤولون إيرانيون قد هددوا في السابق بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لتجارة النفط، ردا على أي أعمال عدائية أمريكية.
وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار من اتفاق نووي أبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية وإعادته فرض عقوبات على إيران.
وقال مسؤولون أمريكيون بارزون إنهم يسعون إلى وقف صادرات إيران النفطية بالكامل.
وقال الزعيم الإيراني الأعلى أية الله علي خامنئي الشهر الماضي إنه يدعم فكرة أن منع إيران من تصدير نفطها سيقود إلى منع كل دول المنطقة من تصدير النفط عبر الخليج.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز